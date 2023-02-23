İstanbul'da gezilecek en iyi 15 yer

İSTİKLAL CADDESİ

İstanbul’un en ünlü caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı’ndan başlayarak Galata Kulesi’ne kadar uzanan 1,4 kilometrelik bir yürüyüş yolu olarak bilinir. Cadde, her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiği ve İstanbul’un kalbinin attığı yerlerden biridir.

İstiklal Caddesi, 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmiştir. Caddenin ilk adı, o dönemde yaşayan avrupalıların deyişiyle Grand Rue de Pera idi. İstanbul’un o dönemki Fransız ve İngiliz nüfusunun bulunduğu bir bölge olan Pera’da bulunduğu için bu adı almıştır. Daha sonra caddenin adı İstiklal Caddesi olarak değiştirilmiştir. Caddenin mimarisi, döneminin izlerini taşır. Caddede yer alan alışveriş merkezleri, butik mağazalar, kafeler, restoranlar, pub’lar ve gece kulüpleri, İstanbul’un en popüler yerleridir. İstiklal Caddesi, aynı zamanda her yıl düzenlenen birçok festival ve etkinliğe de ev sahipliği yapar. Bunlar arasında İstanbul Caz Festivali, İstanbul Film Festivali ve İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali gibi etkinlikler yer alır.