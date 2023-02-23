İstanbul'da gezilecek en iyi 15 yer
Uzun yıllar hem Osmanlı Devleti'ne hem Bizans İmaratorluğu'na başkentlik yapan, tarih boyunca sayısız medeniyetlerin gözdesi olan İstanbul bir çok tarihi ve turistik bölge barındırıyor. Peki İstanbul'da gezilmesi gereken yerler neresi?
Uzun yıllar hem Osmanlı Devleti'ne hem Bizans İmaratorluğu'na başkentlik yapan, tarih boyunca sayısız medeniyetlerin gözdesi olan İstanbul bir çok tarihi ve turistik bölge barındırıyor. Peki İstanbul'da gezilmesi gereken yerler neresi? İşte yolcu360.com haberine göre İstanbul'da gezilmesi gereken yerler.
İSTİKLAL CADDESİ
İstanbul’un en ünlü caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı’ndan başlayarak Galata Kulesi’ne kadar uzanan 1,4 kilometrelik bir yürüyüş yolu olarak bilinir. Cadde, her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiği ve İstanbul’un kalbinin attığı yerlerden biridir.
İstiklal Caddesi, 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmiştir. Caddenin ilk adı, o dönemde yaşayan avrupalıların deyişiyle Grand Rue de Pera idi. İstanbul’un o dönemki Fransız ve İngiliz nüfusunun bulunduğu bir bölge olan Pera’da bulunduğu için bu adı almıştır. Daha sonra caddenin adı İstiklal Caddesi olarak değiştirilmiştir. Caddenin mimarisi, döneminin izlerini taşır. Caddede yer alan alışveriş merkezleri, butik mağazalar, kafeler, restoranlar, pub’lar ve gece kulüpleri, İstanbul’un en popüler yerleridir. İstiklal Caddesi, aynı zamanda her yıl düzenlenen birçok festival ve etkinliğe de ev sahipliği yapar. Bunlar arasında İstanbul Caz Festivali, İstanbul Film Festivali ve İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali gibi etkinlikler yer alır.
TAKSİM MEYDANI
Taksim Meydanı, İstanbul’un en popüler ve merkezi meydanlarından biridir. Taksim Meydanı, Beyoğlu ilçesinde, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer almaktadır. Taksim Meydanı, İstanbul’un modern ve hareketli yaşamının simgelerinden biridir. İstanbul’da gezmek isteyen herkes, Taksim Meydanı’na en az bir kere uğramalıdır. Meydan, İstiklal Caddesi’nin başlangıcında yer almaktadır.
Taksim Meydanı’nın adı, Taksim Maksemi’nden almaktadır. Taksim Meydanı, Türkiye’nin en büyük meydanlarından biridir. Meydan, İstanbul’un önemli bir tarihi ve kültürel simgesi olarak kabul edilir. Taksim Meydanı, aynı zamanda İstanbul’da yer alan birçok tarihi ve kültürel yapının da yakınında yer almaktadır. Bunlar arasında Gezi Parkı, Atatürk Kültür Merkezi, Cumhuriyet Anıtı ve İstiklal Caddesi yer alır.
AYASOFYA CAMİ
Ayasofya Camisi, İstanbul tarihi yarımadada yer almaktadır. Ayasofya, Bizans İmparatorluğu tarafından 6. yüzyılda kilise olarak inşa edilmiştir ve daha sonra Osmanlı İmparatorluğu tarafından camiye dönüştürülmüştür. Günümüzde ise cami olarak kullanılmaktadır. Ayasofya, mimarisi ve tarihi önemi nedeniyle dünya çapında tanınmaktadır. İstanbul’un en ikonik yapılarından biri olarak kabul edilir ve ziyaretçilerin büyük ilgisini çeker. Ayasofya, 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilmiştir.
Ayasofya, İstanbul’daki en büyük kiliselerden biridir ve inşa edildiği dönemde dünyanın en büyük kilisesi olarak kabul edilirdi. Kilise, Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında inşa edilmiştir. Yapımında binlerce işçi ve usta çalışmıştır. Kilise, 900 yıldan fazla bir süre boyunca Bizans İmparatorluğu’nun ana kilisesi olarak kullanılmıştır. 1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun İstanbul’u fethi ile birlikte Fatih Sulta Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, camiye minareler ve diğer özellikler eklendi. Ayasofya, cami olarak 500 yıl boyunca kullanıldıktan sonra 1935 yılında müze olarak açıldı. 2020 yılında ise tekrar cami olarak açıldı. Ayasofya Camisi, İstanbul’da ziyaret edilmesi gereken önemli bir turistik mekandır. Tarihi ve mimari önemi, mozaikleri ve freskleri ile ünlüdür. Cami, İstanbul’un tarihindeki önemli dönüşümleri yansıtan ve birçok ziyaretçi tarafından hayranlıkla ziyaret edilen bir yapıdır.