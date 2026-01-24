İstanbul'da göz gözü görmüyor: Boğaz ve Köprüler sabah saatlerinde sise teslim oldu
İstanbul güne yoğun sisle başlarken, kentin simgesi olan köprüler beyaz örtü altında kayboldu, ana arterlerde görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler zorlu anlar yaşadı.
İstanbul genelinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yoğun sis tabakası etkisini hissettirdi
Özellikle İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde görüş mesafesi ciddi oranda düştü. Avrupa Yakası'nın merkezi noktaları olan Sarıyer, Şişli ve Beşiktaş'ta sis bulutları hakim oldu.
ilçelerdeki yüksek katlı binaların üst bölümleri sisten dolayı tamamen görünmez hale geldi. Kentin batı aksında yer alan Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Sultangazi ilçelerinde de sis yoğun şekilde etkisini sürdürdü.
Anadolu Yakası'nda ise sisin etkisi Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ve Çekmeköy hattında yoğunlaştı. Görüş mesafesindeki ani düşüş kara yolu ulaşımını doğrudan etkiledi.
Özellikle Şile Otobanı ile D-100 kara yolunu kullanan sürücüler, önlerini görmekte zorlanarak trafikte güçlükle ilerleyebildi.