İstanbul'da Hafta Sonu Dev Elektrik Kesintisi! 2 Aralık Cumartesi Günü Yaşanacak Elektrik Kesintisi...
BEDAŞ İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri önceden duyurur. Bu şekilde yaşanacak olan olumsuzlukların önüne geçilmiş olur. Peki 2 Aralık günü nerelerde elektrik kesintisi yaşanacak?
ARNAVUTKÖY:
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BAĞLARBAŞI, DALKILIÇ, ILICA, KARABURUN, MERYEM, PLEVNE, SELAM, TAHSİLDAR, UHUVVET sk bölgelerinde 02/12/2023 09:00:00 - 02/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TERKOS mah BAYIRGÜLÜ, DUMAN, KÜLTÜR, MEHRİBEY, RASİM AĞA, TERKOS-KARABURUN, ÖMER İSMAİL sk bölgelerinde 02/12/2023 09:00:00 - 02/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 02/12/2023 09:30:00 - 02/12/2023 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YEŞİLCE, ÜMMET, İLKE sk / TAŞOLUK mah RÜZGAR GÜLÜ, SELÇUKLU, ŞAH sk bölgelerinde 02/12/2023 09:30:00 - 02/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 02/12/2023 10:00:00 - 02/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah DERSAADET sk bölgelerinde 02/12/2023 10:30:00 - 02/12/2023 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ILGAZ sk bölgelerinde 02/12/2023 11:30:00 - 02/12/2023 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR:
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BURNAZ, DAMLA, KINALI, KİLLİ, ORMANLI, SUSUZBAĞ, YAZICIGİL sk bölgelerinde 02/12/2023 09:00:00 - 02/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-740, G-742, G-754, G-755, G-814, G-815, G-816 sk bölgelerinde 02/12/2023 09:00:00 - 02/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1001., 1002., 1003., 1004., 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1014., 1015., 991., 992., 995., 996., 998. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 64. sk bölgelerinde 02/12/2023 08:00:00 - 02/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER:
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah GÜNGÖREN, SÜMBÜL sk bölgelerinde 02/12/2023 12:00:00 - 02/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY:
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk bölgelerinde 02/12/2023 09:00:00 - 02/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 02/12/2023 09:00:00 - 02/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ÇOBANÇEŞME KOŞUYOLU sk bölgelerinde 02/12/2023 12:00:00 - 02/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ÇOBANÇEŞME KOŞUYOLU sk bölgelerinde 02/12/2023 12:00:00 - 02/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ:
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKTOPRAK, ATMACA, BALYA, BÜYÜ, ERCİYES, ERGENEKON, GÜNER, GÜNEY, KATİP, KÜLTÜR, ORUÇ GAZİ, TÜRKMEN, ÇUBUKLU, İMAR, ŞENYURT sk / KAVAKLI mah AKDERE, ASUMAN, BAYRAK, DUMAN, DUYGUM, EMİN, FATİH, FISTIK, GARİP, KIZILIRMAK, KOCATEPE, LARA, TURGUT ÖZAL, UZUN HASAN, YILDIRIM, ÇINARLI, İKRAM, İNCİR sk / SAHİL mah ADALET, KÖPRÜ sk bölgelerinde 02/12/2023 09:00:00 - 02/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah AKİK sk bölgelerinde 02/12/2023 13:30:00 - 02/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU:
İSTANBUL BEYOĞLU ilce -ÇUKUR mah sk bölgelerinde 02/12/2023 15:00:00 - 02/12/2023 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER:
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah VADİ sk bölgelerinde 02/12/2023 09:00:00 - 02/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT:
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 02/12/2023 09:00:00 - 02/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah CEMAL GÜRSEL, ORHAN VELİ sk bölgelerinde 02/12/2023 09:00:00 - 02/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 02/12/2023 09:00:00 - 02/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN:
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah ATATÜRK, ELMA, GÜZELYAYLA, KIR YOKUŞU, PAŞA, TEKİN sk / GÜZELTEPE mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 02/12/2023 09:00:00 - 02/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.