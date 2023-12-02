İstanbul'da Hafta Sonu Dev Elektrik Kesintisi! 2 Aralık Cumartesi Günü Yaşanacak Elektrik Kesintisi...

ARNAVUTKÖY:

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BAĞLARBAŞI, DALKILIÇ, ILICA, KARABURUN, MERYEM, PLEVNE, SELAM, TAHSİLDAR, UHUVVET sk bölgelerinde 02/12/2023 09:00:00 - 02/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TERKOS mah BAYIRGÜLÜ, DUMAN, KÜLTÜR, MEHRİBEY, RASİM AĞA, TERKOS-KARABURUN, ÖMER İSMAİL sk bölgelerinde 02/12/2023 09:00:00 - 02/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 02/12/2023 09:30:00 - 02/12/2023 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YEŞİLCE, ÜMMET, İLKE sk / TAŞOLUK mah RÜZGAR GÜLÜ, SELÇUKLU, ŞAH sk bölgelerinde 02/12/2023 09:30:00 - 02/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 02/12/2023 10:00:00 - 02/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah DERSAADET sk bölgelerinde 02/12/2023 10:30:00 - 02/12/2023 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ILGAZ sk bölgelerinde 02/12/2023 11:30:00 - 02/12/2023 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR:

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BURNAZ, DAMLA, KINALI, KİLLİ, ORMANLI, SUSUZBAĞ, YAZICIGİL sk bölgelerinde 02/12/2023 09:00:00 - 02/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-740, G-742, G-754, G-755, G-814, G-815, G-816 sk bölgelerinde 02/12/2023 09:00:00 - 02/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR:

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1001., 1002., 1003., 1004., 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1014., 1015., 991., 992., 995., 996., 998. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 64. sk bölgelerinde 02/12/2023 08:00:00 - 02/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.