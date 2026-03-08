İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri nedeniyle bazı cadde ve sokakların geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, özellikle İstiklal Caddesi çevresinde yoğun önlemler alınacağı belirtildi.

TRAFİĞE KAPATILACAK GÜZERGAHLAR

Valilikten yapılan açıklamada, gün boyu aşağıdaki bölgelerde araç trafiğine izin verilmeyeceği bildirildi:

Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş ve çıkış

Ensiz Sokak – İlk Belediye Caddesi kesişimi

Balo Sokak – Turnacıbaşı Caddesi kesişimi

Sadri Alışık Sokak – Atıf Yılmaz Caddesi

Yeni Çarşı Caddesi ve Kumbaracı Yokuşu

Turnacıbaşı Caddesi ve Meşelik Sokak

Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş yönü

Yeni Çarşı Caddesi – İstiklal Caddesi kesişimi

Tak-I Zafer Caddesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 11.00'de Kadıköy'deki programlar kapsamında Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu, Bahariye Caddesi Tramvay Yolu ve Albay Faik Sözdener Caddesi Tramvay Yolu trafiğe kapatılacak.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattının işletmeye kapalı olacağı duyuruldu.

Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının yolcu kullanımına kapalı olacağı aktarılan açıklamada, yolcuların istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilecekleri ve araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecekleri belirtildi.