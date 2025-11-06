İstanbul’da hareketli sabah: Seyir halindeki iş makinesi alev topuna döndü

Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiinde sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, saat 07.30 sıralarında seyir halindeki bir iş makinesi henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı hemen durdurarak dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, iş makinesini tamamen sardı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar, olayı polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangın sonucunda iş makinesi tamamen kullanılamaz hale geldi.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Yangın nedeniyle Cevizlibağ mevkiinde trafik akışı bir süre durma noktasına geldi. Araç kuyruğu kilometrelerce uzarken, yaşanan yoğunluk dron kamerasıyla havadan görüntülendi.