İstanbul'da hastanede yangın! Hastalar tahliye edlidi, ameliyatlar ertelendi

İstanbul'da, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastanenin bodrum katında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Bazı hastalar tahliye edilirken, hastanede gün içinde yapılacak ameliyatlar da ertelendi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da hastanede yangın! Hastalar tahliye edlidi, ameliyatlar ertelendi
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İstanbul'da hastanede yangın paniği yaşandı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nin bodrum katında yangın çıktı.

Hastanenin elektrik panosunda kabloların yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 19 Mayıs Bulvarı'nın hastaneye giriş yönünü trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

İstanbul'da hastanede yangın! Hastalar tahliye edlidi, ameliyatlar ertelendi - Resim : 1

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ, AMELİYATLAR ERTELENDİ

Yangının ardından bazı hastalar tahliye edilirken, gün içinde yapılması beklenen ameliyatların ertelendiği bildirildi.

Binadan tahliye edilen hasta yakını Murat Özgüneş, hastanenin cerrahi bölümünde bekledikleri sırada yangın çıktığını söyledi. Özgüneş, "Alt katta doğumhanenin ve ameliyathanenin olduğu bölümde kablodan yangın çıktı. Önce ufak bir duman geldi ama duman ciddi şekilde yoğunlaşmaya başladı. Tedbir amaçlı ameliyatımız iptal edildi." dedi. Ameliyathaneden de bazı hastaların tahliye edildiğini belirten Özgüneş, "Onları tedbir amaçlı biraz beklettiler. Bildiğim kadarıyla yangından yoğun şekilde etkilenen kişi yok, yani öyle ciddi bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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