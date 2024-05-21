İstanbul'da hava panik anları! 3 uçak faciadan döndü

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmeye çalışan 3 uçak facianın eşiğinden döndü. İniş sırasında rüzgarın yön değiştirmesiyle havada tur atmaya başlayan uçaklar, yakıt kritiğine girilmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

İstanbul'da hava panik anları! 3 uçak faciadan döndü
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Megakent İstanbul'da hava trafiğinde panik anları yaşandı. Edinilen bilgiye göre, AJet'in Mardin-Sabiha Gökçen, Diyarbakır-Sabiha Gökçen ve Gaziantep-Sabiha Gökçen seferlerini yapan üç uçağı iniş için Sabiha Gökçen Havalimanı'na yaklaştı.

Uçakların inişi esnasında rüzgarın yön değiştirmesi ise inişlerin gerçekleştirilememesine neden oldu. Uçaklar, uygun anı beklemek için havada tur atmaya başladı.

Rüzgar bu sırada iniş için elverişli hale gelmezken uçaklarda yakıt kritiğine de girildi. Yaşanan panik anlarının ardından AJet uçaklarının, İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmesine (divert) karar verildi.

İstanbul Havalimanı'na sorunsuz iniş yapan uçaklar, yakıt ikmalinin ardından yolcularıyla tekrar Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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