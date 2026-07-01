İstanbul'da havai fişek ve meşale tamamen yasaklandı! Vali Davut Gül imzayı attı

İstanbul Valiliği, kentin akciğerleri konumundaki yeşil alanları korumak, kasten ya da ihmal sonucu çıkabilecek felaketlerin önüne geçmek amacıyla radikal ve devrim niteliğinde bir ilave tedbir kararı aldı. İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla yayımlanan resmi karara göre, il genelinde eğlence ve kutlamaların vazgeçilmezi olan yanıcı ve patlayıcı maddelerin satışı ile kullanımı tamamen yasaklandı.

16 TEMMUZ - 28 EKİM TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ

Valilik tarafından ilgili tüm dağıtım yerlerine ve kolluk kuvvetlerine gönderilen resmi yazıya göre, yasak takvimi ve kapsamı şu şekilde belirlendi:

Yasak Dönemi: 16 Temmuz - 28 Ekim 2026 tarihleri arası.

Kapsama Giren Maddeler: Havai fişek, işaret fişeği, meşale, dilek balonu ve benzeri her türlü patlayıcı-yanıcı kimyasal maddenin satışı, bulundurulması ve kullanımı İstanbul'un tüm ilçelerinde geçici süreyle durduruldu.

ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI ZATEN YÜRÜRLÜKTEYDİ

Valilikten yapılan açıklamada, mega kentte yeşil alanların korunması adına daha önce alınan kararla 08 Haziran - 15 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin zaten yasaklandığı hatırlatıldı. Ancak son dönemde hem ülke genelinde hem de lokal bazda artan orman yangını grafikleri ile düğün, nişan veya kutlamalarda kontrolsüzce gökyüzüne fırlatılan kıvılcımların yarattığı devasa tehdit nedeniyle bu ilave önlemlere acilen ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

VALİ DAVUT GÜL UYARDI: KOLLUK KUVVETLERİ VE KAYMAKAMLAR SIKI TAKİPTE

İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasını taşıyan genelge; 39 ilçe kaymakamlığına, büyükşehir ve ilçe belediyelerine, emniyet müdürlüğüne, il jandarma komutanlığına, sahil güvenlik unsurlarına, orman ve tarım müdürlüklerine resmi olarak tebliğ edildi.

Kararın uygulanması aşamasında hiçbir taviz verilmeyeceğini belirten valilik, kolluk kuvvetlerinin hem satış noktalarında (av bayileri, eğlence malzemesi satan dükkanlar) hem de açık hava etkinlik alanlarında aralıksız denetim yapacağını vurguladı. Yasağa uymayan, havai fişek atan veya meşale yakan şahıs ve işletmeler hakkında Çevre Kanunu, Kabahatler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca çok ağır adli ve idari para cezaları uygulanacak.