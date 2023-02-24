İstanbul'da havası en kirli ilçeler hangileri?

Burayı sırasıyla 95,4 ile Sultangazi 3, 63,6 ile Sultangazi 2, 59,3 µg/m3 ile Esenyurt istasyonları takip etti. Aynı dönemde hava kirliliğinin en az ölçüldüğü istasyon 13,1 µg/m3 ile Kandilli 1 olurken, partikül madde hava kirliliği Büyükada istasyonunda 15,8, Sarıyer istasyonunda 24,4, Şile istasyonunda 25,1 µg/m3 olarak belirlendi.



