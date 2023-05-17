İstanbul’da havası en temiz ilçeler hangileri?
Türkiye’nin havası en kirli şehirlerinden biri olan İstanbul’da 2021 yılında yayınlanan rapora göre, bazı ilçelerin havası görece diğer ilçelere göre daha temiz. Peki bu rapora göre İstanbul'da havası en temiz ilçeler hangileri?
Trafik yoğunluğu, hava sıcaklığı ve atmosferdeki yüksek basınç megakent İstanbul'un havasını daha çok kirletti. İstanbul'da hava kirliliği, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 9 artış kaydetti. Hava kirlilik oranı, 25 istasyonda artarken 9 istasyonda azaldı. En kirli ilçelerin başında Kadıköy/Göztepe oldu.
Türkiye'de kurak geçen kış mevsimi havanın kirliliğini de tetikledi. Hava sıcaklıkları ve atmosferdeki yüksek basınç, kirliliği ciddi boyutlara ulaştırdı. Özellikle İstanbul'da kirlilik ciddi boyutlara ulaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hava Kalite Ölçüm istasyonlarından derlenen verilere göre, İstanbul'da 2021'de ortalama partikül madde (PM10) hava kirliliği konsantrasyonu 38,2 µg/m3 (mikrogram bölü metreküp) ölçüldü. 2022'de 41,5 µg/m3 olan hava kirliliği önceki yıla göre yüzde 9 arttı.
İSTANBUL’DA HAVASI EN TEMİZ İLÇELER HANGİLERİ?
Kömür gibi fosil yakıtlar hava kirliliğini yüzde 50’i, trafik ise yüzde 30 etkiliyor. Dünyada her sene 3 buçuk milyona yakın kişi hava kirliliğine bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. Hava kirliliği birçok hastalığın nedeni olarak biliniyor ve kansere neden oluyor. Havadaki partiküllerin akciğere ulaşması nedeniyle her yıl milyonlarca insan hastalanarak hayatını kaybediyor.
Rapora göre havası en temiz ilçeler ise Kandilli, Büyükada ve Kumköy (Sarıyer) oldu. Tüm bu veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi’nin Haziran ayında yayınlanan hava izleme raporunda yer alıyor.