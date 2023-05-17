İstanbul’da havası en temiz ilçeler hangileri?

İSTANBUL’DA HAVASI EN TEMİZ İLÇELER HANGİLERİ?

Kömür gibi fosil yakıtlar hava kirliliğini yüzde 50’i, trafik ise yüzde 30 etkiliyor. Dünyada her sene 3 buçuk milyona yakın kişi hava kirliliğine bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. Hava kirliliği birçok hastalığın nedeni olarak biliniyor ve kansere neden oluyor. Havadaki partiküllerin akciğere ulaşması nedeniyle her yıl milyonlarca insan hastalanarak hayatını kaybediyor.

Rapora göre havası en temiz ilçeler ise Kandilli, Büyükada ve Kumköy (Sarıyer) oldu. Tüm bu veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi’nin Haziran ayında yayınlanan hava izleme raporunda yer alıyor.