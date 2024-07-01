İstanbul'da Haziran ayı enflasyonu açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Haziran ayı enflasyon verilerini duyurdu.

Kent genelinde perakende fiyatlar Haziran ayında yüzde 3,42, toptan fiyatlar yüzde 3,85 oranında yükseldi. Yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 82,14, toptan fiyatlar ise yüzde 60,49 arttı.

İstanbul'da yıllık enflasyon Mayıs ayında yüzde 82,20 ile Aralık 2022'den beri en yüksek düzeyi görmüştü. Toptan fiyatlarda yıllık enflasyon Mayıs'ta yüzde 61,21 seviyesindeydi.