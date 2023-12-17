İstanbul'da hissedilen deprem!

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü ise Yalova Çınarcık olarak açıklandı.

İstanbul'da hissedilen deprem!
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İstanbul'da anlık hissedilen bir deprem meydana geldi.

Kısa süreli sallantı vatandaşları korkuttu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan kullanıcılar depremi hissettiklerini bildirdi.

AFAD, depremin merkez üssünü Yalova Çınarcık olarak açıkladı.

Büyüklüğü 4.1 olarak açıklanan deprem yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

İstanbul'da hissedilen deprem! - Resim : 1'Kritik Bir Deprem'

Yaşanan depremin ardından CNN Türk canlı yayınına bağlanan Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy, "Bu geçenlerde olan depremlerden farklı bir yer. Bu deprem kuzeydeki fay üzerindeki depreme benziyor. Bu bölgedeki depremler bizim için kritik. Bu deprem bir şeylerin tetikleyicisi olmayabilir ama orada bir canlılık olduğunu kabul edebiliriz. Büyük bir deprem yaşandığı takdirde ancak bir öncü olduğu söylenebilir. Burasının potansiyel bir tehlikesi var. Bu deprem de bu kaygımızı besliyor." ifadelerini kullandı.

# istanbul # deprem
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