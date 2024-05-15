İstanbul'da "huzur" uygulaması! Polis ekipleri suçlular göz açtırmıyor

İstanbul'da polis ekipleri, helikopter destekli "huzur" uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

İstanbul'da "huzur" uygulaması! Polis ekipleri suçlular göz açtırmıyor
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Megakent İstanbul'da, Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi. Ekiplerce, helikopter destekli "huzur" uygulaması yapıldı.

Denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Güven Timleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Belirlenen uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri de kontrol edildi.

Kadıköy Kuşdili Caddesi'ndeki uygulama noktasında ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların da kimlik kontrollerini gerçekleştirdi.

Yapılan aramada üzerinden uyuşturucu madde çıkan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sahte plaka kullandığı tespit edilen bir motosiklet sürücüsüne de idari para cezası uygulandı.

Polis helikopterinin destek verdiği uygulamaya, narkotik köpeği "Ceviz" de katıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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