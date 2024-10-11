İstanbul'da İETT otobüsü alev alev yandı
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde hareket halindeki bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Olay sırasında panik yaşanmasına rağmen, ölen veya yaralanan olamıyor; yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Olay, saat 17.00 civarında Ataşehir'in Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TP 2892 plakalı İETT otobüslerinin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Duman tüm insanların bir anda büyüyerek alevlere dönüşmesiyle birlikte otobüs şoförü, taşıt yolu sağa giden yolcuları indir
Motor Kısmı Kül Oldu
Durum hemen bildirildi ve olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ek
Yolcunun tahliyesi sırasında otobüsün dolu olduğu belirtilirken, iş ve okuldan çıkış saatine denk gelmesi nedeniyle kişilerin evinden yanmaktan son anda kurtuldu. Olayı gözlemleyen çevredeki insanlardan Muhammed Karagöz, "Otobüsün motor kısmından alev aldı. Yolcular hemen tahliye edildi. Şans eseri kimse yaralanmadı. Polis ve itfaiye hemen müdahale etti" şeklinde konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı