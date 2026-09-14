İstanbul'da iki ilçede peş peşe ceset bulundu! Biri 24, diğeri 40 yaşında

Başakşehir'de boş bir arazide 24 yaşındaki bir gencin cansız bedeni bulunurken, aynı saatlerde Fatih'te tarihi surların içerisinde 40 yaşında bir şahsın cesedine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerin ardından her iki cenaze de kesin ölüm sebeplerinin aydınlatılması amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BAŞAKŞEHİR'DE BOŞ ARAZİDE CANSIZ BEDEN: 24 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde yaşanan olayın detayları şöyle:

Mahalle sakinleri, boş arazide bir kişinin uzun süre hareketsiz şekilde yattığını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği saptandı.

Asayiş ekiplerinin yaptığı parmak izi ve kimlik tespiti çalışmalarında ölen kişinin 24 yaşındaki Eray Deniz Sarı olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan ilk teknik incelemenin ardından gencin naaşı Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

FATİH'TE TARİHİ SURLARDA İKİNCİ ACI BULGU: 40 YAŞINDAKİ ADAMIN CESEDİ BULUNDU

Günün ikinci şüpheli ölüm haberi kentin tarihi yarımadasından geldi:

Mevlanakapı Mahallesi'ndeki tarihi kara surlarının iç kısmında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu emniyet birimlerine bildirdi.

Olay yerine giren polis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan kontrollerde surlar içerisinde bulunan kişinin 40 yaşındaki İsa Çam olduğu tespit edildi.

Çam'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga sevk edildi.

ADLİ TIP'IN OTOPSİ RAPORLARI ÖLÜM SEBEBİNİ ÇÖZECEK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri her iki dosya için paralel soruşturma yürütüyor:

Şahısların vücutlarında kesici, delici alet ya da ateşli silah yarası olup olmadığına dair adli tıp uzmanlarının detaylı otopsi raporları bekleniyor.

Çevredeki güvenlik kameraları, geriye dönük HTS kayıtları ve şahısların son irtibat kurduğu kişiler mercek altına alınarak şüpheli ölümlerin ardındaki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor.