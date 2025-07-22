İstanbul’da iki metro istasyonu kapatıldı, işte o hatlar

İstanbul’da M1A Yenikapı–Atatürk Havalimanı metro hattında iki istasyon geçici olarak yolcu kullanımına kapatıldı.

İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları bugün (22 Temmuz Salı) saat 10.00 itibarıyla hizmet dışı bırakıldı.

Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruda, istasyonların ikinci bir bildirime kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızın DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacaktır. Seferlerimiz Yenikapı-Yenibosna istasyonları arasında gerçekleştirilecektir.”