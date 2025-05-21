İstanbul'da inşaatta göçük!

İstanbul Sancaktepe'de bir inşaat sahasında göçük meydana geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul'da inşaatta göçük!
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Olayda enkaz altında kalan 3 işçi, ekiplerin zamanında müdahalesiyle sağ olarak kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Yoğun çalışmalar sonucunda göçük altındaki işçiler enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, göçüğün nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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