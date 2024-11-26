İstanbul’da iş yeri kiraları uçtu: Esnaf zor durumda

Son dönemde İstanbul’da iş yeri kiralarında yaşanan fahiş artışlar, esnafı adeta köşeye sıkıştırdı. 30-40 bin lira seviyesindeki kiralar, kısa sürede 90 bin lirayı aşmış durumda. Bazı bölgelerde artış oranları yüzde 400’lere ulaştı.

Dilek Doğan Dilek Doğan
İstanbul’da iş yeri kiraları uçtu: Esnaf zor durumda
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Karaköy’de esnaf, artan kiraların işlerini sürdürülemez hale getirdiğini ifade ediyor:

“3-5 sene önce 30-40 bin lira kira ödüyorduk. Şimdi bu rakam 90 bin liraya çıktı. İnternette ilanlar 350 bin lira olarak yayınlanıyor. Davalık olduk!”

Başka bir esnaf ise yaşadığı zorluğu şöyle dile getirdi:

“Bir mekana 800 bin, yanındakine 400 bin lira kira isteniyor. Ağzını açan 300-400 bin diyor. Bu şartlarda kazancımız sıfır!”

Özellikle kentsel dönüşümle yenilenen binalarda kiraların daha da arttığını belirten esnaf, eski kiracıların yeni kiracılara oranla daha az kira ödediğini söylüyor:

“12 senelik kiracıyım. Şu anda piyasaya göre yarısını ödüyorum. Ama yeni kiralar korkunç boyutta.”
Bir başka esnaf ise şu çarpıcı ifadeyi kullandı:

“350 bin lira kira çıkarmak için altın satması lazım!”

Esnaf, yetkililerden çözüm beklerken, artan kira bedellerinin işletme sahiplerini iş bırakma noktasına getirdiği belirtiliyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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