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İstanbul’da IŞİD operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul’da IŞİD operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul’da, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok ilçede önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #ışid #terörle mücadele #istanbul emniyet müdürlüğü
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