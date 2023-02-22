İstanbul'da kaç depremzede tedavi edildi?

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkazda kalarak yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.

Kente getirilen 11 bin 691 yaralıdan 10 bin 478'i taburcu edilirken, 1213 depremzedenin tedavisi sürüyor.