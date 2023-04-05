İstanbul’da kaç İstanbullu yaşıyor?
Türkiye’nin nüfus yoğunluğu en yüksek şehri İstanbul. En fazla göç alan da İstanbul. Deprem tehlikesi ise kapıda. İnsanların zaman zaman yaşadıkları şehirde hangi memleketli var merak ediyor. Peki İstanbul'da en çok nereli var? En az nereli var?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) internet sitesinde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistiklerini yayınladı.
ÜİK’e göre Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştı. Bu nüfusun 16.6 milyonu ise İstanbul’da yaşıyor. Buna fay hattının etki alanındaki diğer Marmara bölgesi şehirlerini de ekleyince 25 milyona ulaşıyor.
Atatürk’ün planında düşük nüfuslu, finans ve kültür şehri olan İstanbul, 1945 yılı sonrası üretim çarkını elinde tutan batı merkezlerinin düşük maliyetli bulması nedeniyle devasa bir üretim merkezi haline geldi. Şimdi ise burada artan kira maliyetlerini, sıkışan şehrin getirdiği problemleri ve büyük deprem sonrası oluşacak yıkımın Türkiye’ye maliyetini konuşuyoruz. 2022 verilerine göre Türkiye’de belde ve köylerde yaşayanların oranı %6,8'den %6,6'ya düştü.
İSTANBUL’DA EN ÇOK NERELİ VAR? EN AZ NERELİ VAR?
İstanbul’da sadece 2 milyon 164 bin 766 İstanbullu yaşıyor. Bunun yanında 108 bin 444 Ankaralı, 71 bin 998 İzmirli ikamet ediyor. İstanbul’da en çok Sivaslı en az Muğlalı var. Peki, İstanbul'da kütüğü farklı şehirlere kayıtlı kaç kişi ikamet ediyor?