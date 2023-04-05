İstanbul’da kaç İstanbullu yaşıyor?

ÜİK’e göre Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştı. Bu nüfusun 16.6 milyonu ise İstanbul’da yaşıyor. Buna fay hattının etki alanındaki diğer Marmara bölgesi şehirlerini de ekleyince 25 milyona ulaşıyor.