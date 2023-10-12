İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu

Kaçakçılar İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı.



Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda, Moskova'dan gelen Özbekistan ve Yunanistan uyruklu 2 yolcu ekipler tarafından takibe alındı.



Gümrük Muhafaza ekiplerince,şüpheli şahıslara yönelik yürütülen fiziki takip sonucu 4 valizde tilki kuyruğu ele geçirildi.



Ele geçirilen tilki kuyruklarının piyasa değeri 1 milyon 236 bin lira olduğu belirlendi.



Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.



Ele geçirilen tilki kuyrukları İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği'nde sergilendi.