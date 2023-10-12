İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar devam ediyor.İstanbul Havalimanı'nda Moskova'dan gelen iki yolcuya ait 4 valizde, 10 bin 300 tilki kuyruğu ele geçirildi.

İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu

Kaçakçılar İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda, Moskova'dan gelen Özbekistan ve Yunanistan uyruklu 2 yolcu ekipler tarafından takibe alındı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince,şüpheli şahıslara yönelik yürütülen fiziki takip sonucu 4 valizde tilki kuyruğu ele geçirildi.

Ele geçirilen tilki kuyruklarının piyasa değeri 1 milyon 236 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Ele geçirilen tilki kuyrukları İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği'nde sergilendi.

# istanbul # kaçakçılık
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