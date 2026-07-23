İstanbul'da kahreden olay! Otelin terasından düşen 22 yaşındaki aşçı hayatını kaybetti

Olay, 17 Temmuz Cuma günü saat 00.00 sıralarında İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Galata Şahkulu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki bir otelde yaklaşık bir yıldır aşçı olarak çalışan 22 yaşındaki Esmanur Polat, henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın 5'inci katında yer alan teras bölümünden aşağı düştü.

Genç kadının yüksekten düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu zaman kaybetmeden yetkililere bildirdi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AMELİYATA ALINDI ANCAK KURTARILAMADI

Adrese ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Esmanur Polat'a olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı kadın, yapılan müdahalenin ardından ambulansa alınarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye ulaştırıldıktan sonra acilen ameliyata alınan Polat, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere ve çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, genç aşçının hayatını kaybettiği olayın ardından harekete geçti. Esmanur Polat'ın terastan nasıl ve neden düştüğünün kesin olarak belirlenmesi amacıyla şüpheli ölüm soruşturması başlatıldı.

Olayın ardındaki nedenleri ortaya çıkarmak için başlatılan yasal süreç devam ediyor.