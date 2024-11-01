İstanbul'da kan donduran olay! Damadını öldürdü, intihar etti

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay meydaan geldi. Bayrampaşa'da Ekrem Girgin, iş yerinde çıkan tartışmada damadı Arbin Timur'u silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da kan donduran olay! Damadını öldürdü, intihar etti
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İstanbul'da korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Bayrampaşa oldu.

Mega Center'de tarım ilaçları satışı yapan 50 yaşındaki Ekrem Girgin, dükkanda çalışan 32 yaşındaki damadı Arbin Timur ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Büyüyen kavgada Ekrem Girgin, damadını silahla öldürdü. Girgin, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İstanbul'da kan donduran olay! Damadını öldürdü, intihar etti - Resim : 1

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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