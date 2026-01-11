İstanbul’da kar için geri sayım! AKOM başlayacağı saati açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda, İstanbul genelinde hava koşullarının sertleşeceği ve kar yağışının etkisini artıracağı uyarısı yapıldı.

AKOM’dan yapılan açıklamada, gün boyunca yağmurlu bir havanın etkili olmasının beklendiği, gece saatlerinden itibaren ise yağışların karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görüleceği bildirildi. Açıklamada, yağışların pazartesi sabah saat 06.00’dan itibaren il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı ifade edildi.

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

AKOM’un paylaştığı haftalık tahminlere göre İstanbul’da beklenen hava durumu şu şekilde sıralandı:

12 Ocak Pazartesi: Kuvvetli kar yağışı

13 Ocak Salı: Parçalı bulutlu

14 Ocak Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu

15 Ocak Perşembe: Parçalı ve az bulutlu

16 Ocak Cuma: Parçalı ve az bulutlu

17 Ocak Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

Yetkililer, özellikle pazartesi sabah saatlerinden itibaren sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.