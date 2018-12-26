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İstanbul'da kar neden tutmuyor?

Yurttaki kar manzaralarını İstanbul'da görmeyeli uzun zaman oldu. Çünkü megakentte yağan kar bir türlü tutmuyor. Gökdelenler ve yoğun trafik İstanbul'u bir ısı kenti adasına dönüştürüyor kar daha havadayken yere düşmeden eriyor.

İstanbul'da kar neden tutmuyor?

Kar topu oynamayalı kaç ay oldu yoksa uyıl mı demeliyiz? istanbul'a kar yağıyor yağmasına da bir türlü tutmuyor.))

Şu an güneş olduğuna bakmayın çünkü sabah kar yağıyordu ama yine istanbul'da tutmadı. galiba bu senede havaya bakmaya devam edeceğiz.))

İstanbul gibi mega bir kentte yaşıyorsanız kara hasret kalıyorsunuz.

İstanbul güzel bir şehir ama etrafımıza baktığımızda yüksek yüksek binalar var. binlardan dolayı ısı adası olan istanbul'da kar daha yere düşmeden eriyor.))

HABER: DİLEK DOĞAN
KAMERA: İSMAİL HARPUTLU

Etiketler; #istanbul #kar
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