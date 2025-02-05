İstanbul’da kar yağışı başladı, AKOM alarm durumunda

Meteoroloji tahminlerine göre, yağışların öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırarak Cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, kar yağışının devam etmesi halinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına hazırlıklı olduklarını belirtti.

AKOM ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Beklenen kötü hava koşulları nedeniyle İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, sabah saat 07.00 itibarıyla alarm durumuna geçti. AKOM, İBB birimleri ile Emniyet, Jandarma, Karayolları, İCA, KMO, İGA ve BEDAŞ olmak üzere 28 birim temsilcisiyle koordineli çalışmalar yürütüyor. Şu ana kadar önemli bir olumsuzluk yaşanmadığı ifade edilse de ekipler sahada hazır bulunuyor.

İstanbul’un kuzey ve yüksek bölgelerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında kullanılan malzeme miktarları ise şu şekilde açıklandı:

İBB Yol Bakım Ekipleri: 65 ton tuz

ICA Ekipleri: 74 ton tuz, 26 ton solüsyon, 7 ton üre

KMO Ekipleri: 99 ton tuz, 22 ton solüsyon

Karayolları Ekipleri: Tuz kullanılmadı

Yetkililer, kar yağışının devam etmesi durumunda ekiplerin müdahaleye devam edeceğini belirtti.

İBB, soğuk hava koşullarına karşı evsizler için kış hizmetlerini sürdürüyor. Darülaceze Müdürlüğü koordinasyonunda, barınma ihtiyacı olan kişiler tesislerde ve anlaşmalı otellerde misafir ediliyor. Misafir edilen kişilere banyo, tıraş, kıyafet, sıcak yemek, sağlık taraması ve ilaç desteği gibi hizmetler sağlanıyor.

Şu an misafir edilen kişi sayısı: 462 erkek, 76 kadın olmak üzere toplam 538 kişi

11 Kasım 2024’ten bu yana misafir edilen toplam kişi sayısı: 1.871

Ayrıca, evsiz vatandaşların ailelerine teslim edilmesi veya memleketlerine gönderilmesi konusunda da yardımcı olunuyor.

Soğuk hava koşullarından etkilenen sokak hayvanları için de çalışmalar sürdürülüyor. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un ücra noktalarına 2 ton besleyici kuru mama dağıtımı yaparak sokak hayvanlarının beslenmesini sağlıyor.