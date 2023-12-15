İstanbul'da Kar Yağışı Başladı Mı? Kar Yağışı Saat Kaçta Başlayacak?

15-16 Aralık 2023 tarihlerinde beklenen kar yağışı için geri sayım başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul başta olmak üzer 7 şehir hakkında alarm verdi. Kar yağışının birden bastıracağını vurgulayan uzmanlar sonrasında akıllara yağışın saat kaç civarlarında başlayacağına dair sorular geldi.

İstanbul'da Kar Yağışı Başladı Mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının Cuma gece saatlerinden başlama ihtimalinin olduğunu bunun 16 Aralık'a kadar devam edeceğini bildirdi. Balkanlardan gelecek olan hava akımı kaynaklı yaşanacak olan bu soğukluk için uyarılar devam ediyor. Gece geç saatlerinde başlayacağından özellikle uzun yollarda olanlar için kış lastiği uyarıları devam etti. Geçen senelerin tecrübesine göre kapanma ihtimali olan yollar içinde vatandaşların gerekmedikçe dışarı çıkmaması istendi. Kar yağışı öncesi ise kesintisiz yağışlar konusunda da uyarı yapıldı.

- "Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat) fırtına şeklinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkat! Yağışların, Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İstanbul Valisi Davut Gül X hesabından vatandaşları fırtına konusunda uyardı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiğini kaydetti. Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı var."