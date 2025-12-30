İstanbul’da kar yağışı başladı! Okullar tatil olacak mı? Vali Gül’den açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı başladı. Özellikle Avrupa Yakası’nın yüksek kesimlerinde sulu kar ve kar yağışı etkisini gösterirken, kent genelinde soğuk ve yağışlı hava hakim oldu. Lodosun ardından akşam saatlerinde rüzgar karayele döndü ve sıcaklıklar ani şekilde düştü.

Bazı bölgelerde yağışın şiddetini artırdığı görüldü. Beylikdüzü çevresinde sulu kar yağışı gözlenirken, Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Çekmeköy ve Beykoz başta olmak üzere Anadolu Yakası’nda sağanak ve kuvvetli yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası’nda ise Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Sultangazi, Bahçelievler, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy ve Silivri’de yağış etkili oluyor.

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

A Haber’e konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, eğitim öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde bir kar yağışının tespit edilmediğini söyledi.

“LAPA LAPA KAR BEKLEMEYİN”

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yağışın beklendiği gibi gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Lapa lapa yağacak bir kar yağışı beklenmesin.”

Şen, yarın araçla trafiğe çıkacaklara da uyarıda bulunarak toplu taşımanın tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

ASIL KAR OCAK ORTASINDA

Prof. Dr. Şen, 10 Ocak sonrası yerde kalacak yoğun bir kar yağışının beklendiğini vurguladı.

VALİLİK’TEN UYARI

İstanbul Valiliği açıklamasında rüzgarın akşam saatleri itibarıyla kuzey ve kuzeybatı yönlere dönerek kuvvetli eseceği, sıcaklığın 14 dereceden 3 dereceye kadar düşeceği, yüksek kesimlerde ise 0 dereceye kadar gerileyeceği duyuruldu.

Yağışların gece saatlerinden sonra başta Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile olmak üzere yüksek ve kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği belirtildi.

Valilik, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.