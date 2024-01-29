İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor! Yüksek kesimler beyaza büründü

İstanbul'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Fatih, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri beyaza büründü. Trafik ekipleri, yağış ve buzlanmaya karşı sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarı yaptı.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor! Yüksek kesimler beyaza büründü
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İstanbul'un yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kar yağışı Fatih, Arnavutköy, Çatalca'da etkisini gösterdi.

Silivri ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile sokaklar ve araçların üzeri karla kaplandı.

Dün gece trafik yoğunluğunun olduğu saatlerde yağan dolu ise sürücülerde şaşkınlığa yol açtı. Üsküdar ve Kadıköy'de sürücüler yavaş ve dikkatli ilerledi.

Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde de kar yağışı etkisini gösteriyor.

Trafik ekipleri yağış ve buzlanmaya karşı uyarıda bulunurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de kar yağışının salı gününe kadar sürmesinin beklendiğini duyurdu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # kar yağışı # Hava durumu
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