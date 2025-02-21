İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? AKOM uyardı

İBB'nin yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kış Şartlarıyla Mücadele Olay Türü Planı'nın devreye alındığı ve İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM)’nın 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İstanbul'daki 13 bin 115 personelin koordineli çalışmasıyla, yer yer 30 santimetreyi bulan kar yağışına rağmen kent genelinde ciddi bir sorun yaşanmadığı ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dün gece saat 22.00 itibarıyla Boğaz çevresinde başlayan yoğun kar yağışı gece boyunca aralıklarla etkili oldu. Sabah saatlerinde geçici olarak hafifleyen yağışın, öğle saatlerinden itibaren saatte 40-60 km hızındaki rüzgarla yeniden kuvvetleneceği öngörülüyor. İstanbul'un birçok noktasında yoğun kar yağışı ve buzlanma riski devam edecek. AKOM'un son raporuna göre, kar yağışının pazartesi günü boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor."

AVRUPA YAKASI, BOĞAZ ÇEVRESİ VE ANADOLU YAKASI İÇİN UYARI

Açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nın genelinde kar yağışının kuvvetli ve yer yer yoğun şekilde etkili olmasının beklendiği vurgulanarak, vatandaşların trafiğe çıkarken dikkatli olmaları, toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve buzlanmaya karşı önlem almaları konusunda uyarıda bulunuldu.