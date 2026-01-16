İstanbul'da karne heyecanı: Vali Gül'den 'tekli eğitim' ve 'deprem güvenliği' açıklaması

İstanbul genelinde milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline girerken, karne dağıtım töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, okulların deprem dayanıklılığı ve ikili eğitimin sonlandırılmasına ilişkin veriler paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'da karne heyecanı: Vali Gül'den 'tekli eğitim' ve 'deprem güvenliği' açıklaması
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısı sona erdi. Kent genelinde eğitim gören 2 milyon 803 bin 563 öğrenci, dönem sonu karnelerini alarak yarıyıl tatiline giriş yaptı.

Karne dağıtımı dolayısıyla Fatih'teki Yavuz Selim Ortaokulu'nda "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sonu Karne Dağıtım Töreni" gerçekleştirildi. Törene katılan İstanbul Valisi Davut Gül, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul'da karne heyecanı: Vali Gül'den 'tekli eğitim' ve 'deprem güvenliği' açıklaması - Resim : 1

OKULLARIN YÜZDE 92'Sİ YENİLENDİ VE GÜÇLENDİRİLDİ

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Gül, eğitim sürecine katkı sağlayan öğretmenlere, velilere ve tüm paydaşlara teşekkür etti. Törenin yapıldığı okulun fiziki durumu üzerinden İstanbul genelindeki eğitim yapılarının güvenliğine değinen Gül, Yavuz Selim Ortaokulu'nun da 2000 yılı öncesinde inşa edilen 1500 okul gibi dayanıklılık testlerine tabi tutulduğunu belirtti.

Gül, okulların deprem güvenliğiyle ilgili şu bilgileri verdi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanlığı döneminde kurulan, İstanbul Proje ve Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından bazı okullarımız yıkılıp tekrardan yapıldı, bazıları da güçlendirildi. Bu okul yıkılıp tekrardan yapılan bir okul. Fatihimizin önemli bir ihtiyacını gideriyor. 1500 okulumuzun yüzde 92'si bu yöntemle elden geçti, güçlendirildi ve tekrardan yapıldı. Diğer okullarımızın da deprem dayanıklılık testinde sağlam olduğu ortaya çıktı."

İstanbul'da 2000 yılından önce yapılan tüm okulların teknik incelemeden geçirildiğini vurgulayan Gül, kentte depreme dayanıksız okul bulunmadığını ifade etti.

İKİLİ EĞİTİM ÜÇ YIL İÇİNDE TARİH OLACAK

Öğrencilerin eğitim imkanlarından daha verimli yararlanabilmesi adına yürütülen çalışmalara da değinen Vali Gül, ikili eğitim sistemini tamamen kaldırmayı hedeflediklerini açıkladı. Gül, konuyla ilgili yol haritasını şu sözlerle aktardı: "Milli Eğitim Bakanlığımızın bütçesiyle, İPKB'nin yaptıklarıyla, hayırseverlerimizin destekleriyle, belediyelerimizin destekleriyle 3 yıl içerisinde tekli eğitime geçmiş olacağız. Biliyorsunuz tekli eğitime geçme hedefimiz ilk dillendirildiğinde yüzde 80'e yakın ikili eğitim oranımız vardı. Şu an yüzde 20'lere kadar düştü. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu yüzde 20'lerden aşağıya doğru gelecek, 3 yıl içerisinde bunu gündemimizden çıkartacağız."

İstanbul'da karne heyecanı: Vali Gül'den 'tekli eğitim' ve 'deprem güvenliği' açıklaması - Resim : 2

YENİ KREŞ VE ANAOKULU MÜJDESİ

Eğitim yatırımları kapsamında okul öncesi eğitime de ağırlık verdiklerini bildiren Gül, bu yıl başlatılan çalışmalarla 7-8 ay içerisinde 300 ilave kreş ve anaokulunun hizmete gireceğini duyurdu. Gül, "Yürüme mesafesinde annelerimizin, ablalarımızın yavrularını bırakabileceği devlete ait, sembolik fiyatlarla bir aidatı olan ve çocuklarımıza hizmet veren yapılarımız olmuş olacak." dedi.

Öğrencilere tatili verimli geçirmeleri, şehri tanımaları ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Vali Gül'e törende İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan eşlik etti.

İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
Galatasaray'ın yeni hedefi İtalya'dan! Parma'nın yıldızı Aslan'ın radarındaGalatasaray'ın yeni hedefi İtalya'dan! Parma'nın yıldızı Aslan'ın radarındaSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul karne heyecanı Davut Gül
Günün Manşetleri
Eğitimde rota değişti, kayıtların %43'ü o okullara yapıldı
Vali Gül'den 'tekli eğitim' ve 'deprem güvenliği' açıklaması
Aksaray Ortaköy Çevre Yolu açılıyor!
Çağla Boz ve Melis Sabah dahil 5 gözaltı
Trafikteki araç sayısı 33 milyonu aştı!
Türkiye'nin teknoloji ihracatı 112 milyar doları aştı
Eğlence mekanında fahiş hesap vurgunu
Göçmen kaçakçılığı ağı çökertildi
Koltukları söküp içeri almadılar
Kritik madde kabul edildi
Çok Okunanlar
ŞOK'ta hafta sonu sürprizi ŞOK'ta hafta sonu sürprizi
Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor? Yatırımcıların gözü bu listede: 750 bin TL ayda ne kadar getiriyor?
Altın alacaklar dikkat! Altın alacaklar dikkat!
Kar, buz, sis ve çığ geliyor... Kar, buz, sis ve çığ geliyor...
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!