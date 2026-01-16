İstanbul'da karne heyecanı: Vali Gül'den 'tekli eğitim' ve 'deprem güvenliği' açıklaması

İstanbul'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısı sona erdi. Kent genelinde eğitim gören 2 milyon 803 bin 563 öğrenci, dönem sonu karnelerini alarak yarıyıl tatiline giriş yaptı.

Karne dağıtımı dolayısıyla Fatih'teki Yavuz Selim Ortaokulu'nda "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sonu Karne Dağıtım Töreni" gerçekleştirildi. Törene katılan İstanbul Valisi Davut Gül, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

OKULLARIN YÜZDE 92'Sİ YENİLENDİ VE GÜÇLENDİRİLDİ

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Gül, eğitim sürecine katkı sağlayan öğretmenlere, velilere ve tüm paydaşlara teşekkür etti. Törenin yapıldığı okulun fiziki durumu üzerinden İstanbul genelindeki eğitim yapılarının güvenliğine değinen Gül, Yavuz Selim Ortaokulu'nun da 2000 yılı öncesinde inşa edilen 1500 okul gibi dayanıklılık testlerine tabi tutulduğunu belirtti.

Gül, okulların deprem güvenliğiyle ilgili şu bilgileri verdi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanlığı döneminde kurulan, İstanbul Proje ve Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından bazı okullarımız yıkılıp tekrardan yapıldı, bazıları da güçlendirildi. Bu okul yıkılıp tekrardan yapılan bir okul. Fatihimizin önemli bir ihtiyacını gideriyor. 1500 okulumuzun yüzde 92'si bu yöntemle elden geçti, güçlendirildi ve tekrardan yapıldı. Diğer okullarımızın da deprem dayanıklılık testinde sağlam olduğu ortaya çıktı."

İstanbul'da 2000 yılından önce yapılan tüm okulların teknik incelemeden geçirildiğini vurgulayan Gül, kentte depreme dayanıksız okul bulunmadığını ifade etti.

İKİLİ EĞİTİM ÜÇ YIL İÇİNDE TARİH OLACAK

Öğrencilerin eğitim imkanlarından daha verimli yararlanabilmesi adına yürütülen çalışmalara da değinen Vali Gül, ikili eğitim sistemini tamamen kaldırmayı hedeflediklerini açıkladı. Gül, konuyla ilgili yol haritasını şu sözlerle aktardı: "Milli Eğitim Bakanlığımızın bütçesiyle, İPKB'nin yaptıklarıyla, hayırseverlerimizin destekleriyle, belediyelerimizin destekleriyle 3 yıl içerisinde tekli eğitime geçmiş olacağız. Biliyorsunuz tekli eğitime geçme hedefimiz ilk dillendirildiğinde yüzde 80'e yakın ikili eğitim oranımız vardı. Şu an yüzde 20'lere kadar düştü. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu yüzde 20'lerden aşağıya doğru gelecek, 3 yıl içerisinde bunu gündemimizden çıkartacağız."

YENİ KREŞ VE ANAOKULU MÜJDESİ

Eğitim yatırımları kapsamında okul öncesi eğitime de ağırlık verdiklerini bildiren Gül, bu yıl başlatılan çalışmalarla 7-8 ay içerisinde 300 ilave kreş ve anaokulunun hizmete gireceğini duyurdu. Gül, "Yürüme mesafesinde annelerimizin, ablalarımızın yavrularını bırakabileceği devlete ait, sembolik fiyatlarla bir aidatı olan ve çocuklarımıza hizmet veren yapılarımız olmuş olacak." dedi.

Öğrencilere tatili verimli geçirmeleri, şehri tanımaları ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Vali Gül'e törende İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan eşlik etti.