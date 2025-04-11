İstanbul'da kimya deposunda yangın çıktı, itfaiye ekipleri sevk edildi

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Milas Caddesi'nde bulunan bir kimya deposunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Olayın ardından, yangına müdahale etmek üzere çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

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