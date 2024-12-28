İstanbul’da kiralar asgari ücretin 3 katına çıktı

Sözcü TV'nin haberine göre, İstanbul’da asgari ücretli vatandaşların kira ödemesi neredeyse imkânsız hale geldi. Adalar dışındaki 38 ilçenin 22’sinde ortalama kira fiyatlarının asgari ücreti aştığı belirlendi.

Sarıyer’de ortalama kira fiyatı 57 bin TL, Beşiktaş’ta 51 bin TL ve Kadıköy’de ise 49 bin TL’yi aşmış durumda.

Şehir merkezine uzak olan Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Esenyurt ve Sultangazi gibi ilçelerde dahi kira fiyatlarının 20 bin TL seviyelerinde olduğu görüldü. Bu durum, asgari ücretli bir çalışanın maaşının tamamını barınma masrafına ayırması gerektiğini gösteriyor.