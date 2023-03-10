İstanbul'da kiraların en çok arttığı ilçeler

ŞUBAT AYINDA KİRA ORANI EN ÇOK ARTAN İLÇELER

• Şubat ayında kira değeri en fazla artan ilçeler Şile, Beşiktaş, Ataşehir ve Ümraniye olurken en az artış görülen ilçeler Avcılar, Beyoğlu ve Bahçelievler oldu.

• Esenler'de ise kiralar düşüş gösterdi.

• Kiralanmayı bekleyen konut stoku en fazla artan ilçeler Bakırköy, Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Beykoz.

• Kiralık stoku en fazla düşüş gösteren ilçeler ise Eyüpsultan, Çatalca ve Esenler oldu.