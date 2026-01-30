İstanbul'da kış bitti mi sandınız? AKOM tarihi açıkladı, kar geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, megakent için beklenen yeni yağışlı sistemi duyurdu. Hafta başından itibaren sıcaklıklar düşerken kar yağışı kente geri dönüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
İstanbul'da kış bitti mi sandınız? AKOM tarihi açıkladı, kar geliyor! - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde etkili olması beklenen yeni hava durumu raporunu paylaştı.

1 8
İstanbul'da kış bitti mi sandınız? AKOM tarihi açıkladı, kar geliyor! - Resim: 2

Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da önümüzdeki hafta başından itibaren kış koşulları yeniden hissedilmeye başlanacak.

2 8
İstanbul'da kış bitti mi sandınız? AKOM tarihi açıkladı, kar geliyor! - Resim: 3

PAZARTESİ GÜNÜ SULU KAR BAŞLIYOR

AKOM verilerine göre, 2 Şubat Pazartesi günü kentte karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

3 8
İstanbul'da kış bitti mi sandınız? AKOM tarihi açıkladı, kar geliyor! - Resim: 4

Haftanın ilk iş gününde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi, en düşük sıcaklığın 1, en yüksek sıcaklığın ise 5 derece olarak ölçülmesi öngörülüyor.

4 8
İstanbul'da kış bitti mi sandınız? AKOM tarihi açıkladı, kar geliyor! - Resim: 5

Yağışlı sistem etkisini sürdürürken, 3 Şubat Salı günü hava parçalı bulutlu olacak ve hafif kar yağışı görülecek.

5 8
İstanbul'da kış bitti mi sandınız? AKOM tarihi açıkladı, kar geliyor! - Resim: 6

Salı günü için yapılan tahminlerde sıcaklık değerlerinin en düşük 1, en yüksek 4 derece aralığında olacağı belirtildi.

6 8
İstanbul'da kış bitti mi sandınız? AKOM tarihi açıkladı, kar geliyor! - Resim: 7

ÇARŞAMBA GÜNÜ TERMOMETRELER SIFIRI GÖRECEK

Hafta ortasına gelindiğinde yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Çarşamba günü havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, gece sıcaklıklarında düşüş yaşanacak.

7 8
İstanbul'da kış bitti mi sandınız? AKOM tarihi açıkladı, kar geliyor! - Resim: 8

Tahminlere göre Çarşamba günü en düşük sıcaklık sıfır derece, en yüksek sıcaklık ise 7 derece olacak.

8 8
akom istanbul kar yağışı