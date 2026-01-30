İstanbul'da kış bitti mi sandınız? AKOM tarihi açıkladı, kar geliyor!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, megakent için beklenen yeni yağışlı sistemi duyurdu. Hafta başından itibaren sıcaklıklar düşerken kar yağışı kente geri dönüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde etkili olması beklenen yeni hava durumu raporunu paylaştı.
Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da önümüzdeki hafta başından itibaren kış koşulları yeniden hissedilmeye başlanacak.
PAZARTESİ GÜNÜ SULU KAR BAŞLIYOR
AKOM verilerine göre, 2 Şubat Pazartesi günü kentte karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.
Haftanın ilk iş gününde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi, en düşük sıcaklığın 1, en yüksek sıcaklığın ise 5 derece olarak ölçülmesi öngörülüyor.
Yağışlı sistem etkisini sürdürürken, 3 Şubat Salı günü hava parçalı bulutlu olacak ve hafif kar yağışı görülecek.
Salı günü için yapılan tahminlerde sıcaklık değerlerinin en düşük 1, en yüksek 4 derece aralığında olacağı belirtildi.
ÇARŞAMBA GÜNÜ TERMOMETRELER SIFIRI GÖRECEK
Hafta ortasına gelindiğinde yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Çarşamba günü havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, gece sıcaklıklarında düşüş yaşanacak.
Tahminlere göre Çarşamba günü en düşük sıcaklık sıfır derece, en yüksek sıcaklık ise 7 derece olacak.