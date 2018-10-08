TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
"İsrail uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işliyor"
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı

İstanbul'da köprüler bu gece kapatılacak!

Atatürk Köprüsü (Unkapanı), bakım onarım çalışmaları nedeniyle bu gece 4 saat süreyle araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

İstanbul'da köprüler bu gece kapatılacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Köprüsü'nün (Unkapanı) yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle bu gece saat 00.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, aynı zamanda Atatürk, Yeni Galata ve Haliç Metro köprülerinin de yine bu gece saat 02.30’dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açılacağı vurgulandı.

Atatürk Köprüsü’nü kullanacak araç ve yayaların, 00.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü veya Haliç Köprüsü’nü kullanmaları gerektiği ifade edilen açıklamada, Atatürk ve Yeni Galata köprülerinin 02.30’dan 03.30’a kadar deniz trafiğine açık olması nedeniyle de araç ve yayaların bu saatler arasında ise Haliç Köprüsü’nü kullanmaları gerektiğine işaret edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #Köprü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.