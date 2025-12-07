İstanbul’da korku dolu anlar! 14 otomobil alev alev yandı

Gaziosmanpaşa’daki bir otoparkta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 14 araç hasar gördü. Yangının yıldırım düşmesi ihtimali de araştırılıyor.

İstanbul’da korku dolu anlar! 14 otomobil alev alev yandı
Yayınlanma:

İstanbul Gaziosmanpaşa’da sabah saatlerinde bir otoparkta bulunan araçlarda yangın çıktı. Yangında 14 araç yanarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da korku dolu anlar! 14 otomobil alev alev yandı - Resim : 1

Yangın, Yenimahalle 538. Sokak’ta bulunan otoparkta saat 07.00 sıralarında çıktı. Park halindeki araçlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve toplam 14 otomobilde hasara yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İstanbul’da korku dolu anlar! 14 otomobil alev alev yandı - Resim : 2

Yangının yıldırım düşmesinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Zarar gören araçlardaki hasarın yapılacak incelemelerle netleşeceği belirtildi.

Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandıYarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandıYurt
14 yaşındaki Danika Troy cinayeti: Kurşuna dizilip cesedi yakıldı14 yaşındaki Danika Troy cinayeti: Kurşuna dizilip cesedi yakıldıDünya
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha’da Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile bir araya geldiDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha’da Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile bir araya geldiDış Politika
istanbul yangın
Günün Manşetleri
Büyükçekmece adliye soygununda gelişme
2026 bütçesi görüşmeleri yarın başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile görüştü
“Haberler gerçek dışı, bahis söz konusu değil”
CHP'de yeni MYK belli oldu
Türk limanları Kasım ayında tarihi rekor kırdı
Gürbulak'ta 394 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Tuzla'da fabrika yangını
Bakanlık ve kurumlarda üst düzey atamalar
Ünlü spikerler gözaltına alındı
Çok Okunanlar
BİM 9 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 9 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
Altın fiyatlarında düşüş! İşte 7 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları Altın fiyatlarında düşüş! İşte 7 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları
Faizler zirvede: 800 bin TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu Faizler zirvede: 800 bin TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı
Sosyal politika uzmanı vatandaşlık maaşının detaylarını anlattı Sosyal politika uzmanı vatandaşlık maaşının detaylarını anlattı