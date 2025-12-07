İstanbul’da korku dolu anlar! 14 otomobil alev alev yandı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da sabah saatlerinde bir otoparkta bulunan araçlarda yangın çıktı. Yangında 14 araç yanarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, Yenimahalle 538. Sokak’ta bulunan otoparkta saat 07.00 sıralarında çıktı. Park halindeki araçlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve toplam 14 otomobilde hasara yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangının yıldırım düşmesinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Zarar gören araçlardaki hasarın yapılacak incelemelerle netleşeceği belirtildi.