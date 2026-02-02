İstanbul'da korku dolu anlar: Esenler'de metro raydan çıktı!

İstanbul Esenler'de seyir halindeki bir metro aracının raydan çıkması sonucu hareketli dakikalar yaşandı. Yolcuların tahliye edildiği kaza sonrası bölgede teknik çalışmalar devam ediyor.

İstanbul'da korku dolu anlar: Esenler'de metro raydan çıktı!
Esenler'de toplu taşıma trafiğini etkileyen bir kaza meydana geldi. Seyir halindeki metro, henüz belirlenemeyen bir nedenle ray hattından çıktı.

Kazanın ardından olay yerine teknik ekipler sevk edilirken, metroda bulunan vatandaşlar güvenli bir şekilde tahliye edildi.

SEFERLERDE AKSAMALAR YAŞANIYOR

Bölgeye intikal eden ekipler, raydan çıkan metro aracını hatta döndürmek ve hattı açmak için çalışma başlattı. Devam eden teknik çalışmalar nedeniyle metro seferlerinde aksamalar meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Esenler
