İstanbul'da korku dolu anlar! İETT otobüsü yoldan çıktı: Yaralılar var
İstanbul E-5 Karayolu Güzelce mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü bariyerlere çarparak yoldan çıktı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında E-5 Karayolu Güzelce mevkii, Büyükçekmece istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 HD 1687 plakalı İETT otobüsü, yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
BARİYERLERE ÇARPIP SAVRULDU
Kontrolden çıkan otobüs önce bariyerlere çarptı, ardından olduğu yerde dönerek yoldan çıktı ve savruldu. Kaza sırasında araç içerisindeki yolcular büyük panik yaşadı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar hızla yardıma koşarken durum itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.
2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 5 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılardan 2'si, tedavilerinin devamı için ambulansla hastaneye sevk edildi.