İstanbul’da korkunç iş kazası! Çalışır haldeki beton mikserinin içine düşen sürücü hayatını kaybetti
Arnavutköy’de çalışır haldeki beton mikserini temizlemeye çalışan sürücü, mikserin içine düşerek yaşamını yitirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi’nde saat 22.15 sıralarında meydana gelen olayda, beton mikseri sürücüsü çalışır durumdaki aracın hortumunu temizlemek için yol kenarında durdu. Temizlik sırasında dengesini kaybeden sürücü, mikserin hortumundan içeri düşerek sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün vücudunda parçalanmalar olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.