İstanbul’da korkutan anlar: Minaresi sallanan caminin çevresi boşaltıldı

İstanbul’da şiddetli rüzgar bir caminin minaresini salladı. Olası tehlike nedeniyle iki bina tahliye edildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir caminin minaresinde tehlikeye yol açtı.

Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan Berat Camisi’nin minaresi rüzgarın etkisiyle sallanmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, caminin yanında bulunan 2 bina olası risk nedeniyle önlem amaçlı tahliye edildi.

Bölgede ekiplerin inceleme ve güvenlik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul arnavutköy minare
