İstanbul’da korkutan anlar: Minaresi sallanan caminin çevresi boşaltıldı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir caminin minaresinde tehlikeye yol açtı.

Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan Berat Camisi’nin minaresi rüzgarın etkisiyle sallanmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, caminin yanında bulunan 2 bina olası risk nedeniyle önlem amaçlı tahliye edildi.

Bölgede ekiplerin inceleme ve güvenlik çalışmaları sürüyor.