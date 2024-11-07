İstanbul'da korkutan yangın! 5 kişi canını son anda kurtardı

İstanbul'un Fatih ilçesinde yangın paniği yaşandı. 4 katlı bir binada çıkan yangında 5 kişi binanın üst katlarında mahsur kaldı. Mahsur kalan kişilerin bir kısmı merdivenli araçla bir kısmı da itfaiye görevlileri tarafından binadan çıkarıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da korkutan yangın! 5 kişi canını son anda kurtardı
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İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 katlı bir binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mevlanakapı Mahallesi, Kalburcu Mehmet Sokak'taki binadaki yangın dolayısıyla üst katta ikamet edenler dairelerinde mahsur kaldı.

Alt katlarda oturanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul'da korkutan yangın! 5 kişi canını son anda kurtardı - Resim : 1

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan kişilerin bir kısmı merdivenli araçla bir kısmı da itfaiye görevlileri tarafından binadan çıkarıldı. Ekiplerce kurtarılan 5 kişi, kontrol amacıyla sağlık ekiplerince ambulanslara alındı.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

İstanbul'da korkutan yangın! 5 kişi canını son anda kurtardı - Resim : 2

Basın mensuplarına açıklama yapan bina sakinlerinden Nermin Bilen, içeride kalmaktan çok korktuğunu belirterek, "Aşağıya zor indim. Üst katta oturuyorum. Oğlum 'Anne balkonda mangal yakıyorlar.' dedi. Onlar bir gün evi yakacaklar, dedim. Dediğim de oldu ama mangaldan değil yatak yanıyormuş. Çok korktum." diye konuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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