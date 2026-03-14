İstanbul’da korkutan yangın: Alevler çatıyı sardı, can kaybı var

İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 katlı bir binada sabah saatlerinde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır toplam 5 kişi yaralandı. Binayı saran alevlerin arasında mahsur kalan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Düriye Sokak'ta meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple 3 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, 3'üncü kat ile birlikte binanın çatısını tamamen sardı. Yükselen yoğun dumanı ve alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada çok sayıda vatandaş mahsur kalırken, itfaiye ekipleri yoğun duman oluşan binada hızlıca kurtarma ve söndürme çalışması başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda mahsur kalan vatandaşlar binadan çıkarıldı. Kurtarılan kişiler olay yerinde sağlık ekiplerine teslim edildi ve bölgedeki en yakın devlet hastanesine sevk edildi.

Meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki detaylı incelemeleri devam ederken, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

