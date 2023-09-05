İstanbul'da korkutan yangın! Bina alev topuna döndü

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yangın paniği yaşanıyor. İlçedeki 2 katlı bir iş yerinde yangın çıktı.

Alev topuna dönen binadaki yangını kontrol altına alıp söndürebilmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki konutlara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

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