İstanbul'da korkutan yangın! Bina alev topuna döndü

İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki bir iş yerinde yangın çıktı. Yangını kontrol altına alıp söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da korkutan yangın! Bina alev topuna döndü
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yangın paniği yaşanıyor. İlçedeki 2 katlı bir iş yerinde yangın çıktı.

Alev topuna dönen binadaki yangını kontrol altına alıp söndürebilmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki konutlara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

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