İstanbul'da korkutan yangın! Hemen müdahale edildi

Kağıthane’de 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın yandaki binaya da zarar verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın söndürüldü.



Yangın saat 08.50 sıralarında Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. 2 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını dumanlarını gören vatandaşlar itfaiye ekibine haber verdi. Binadan vatandaşlar kendi imkanları ile dışarıya çıktı. Yangının alevleri yanda bulunan diğer binaya da ufak çaplı hasar verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kısa sürede söndürülen yangının kesin çıkış nedeninin itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.