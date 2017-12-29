İstanbul Esenler'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

Esenler’de bulunan kuyumcu dükkanına saat 11.00 sıralarında gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi.



Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Kuyumcu ile soygunculardan biri yaralandı. Diğer 2 soyguncu ise kaçarak uzaklaştı.



Kaçan soyguncuları yakalamak için ise çalışma başlatıldı.



Olay yerinde yerde yaralı birinin olduğu görüldü.