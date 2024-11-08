İstanbul'da LGBT propagandasına izin verilmedi

Kadıköy Kaymakamlığı LGBT propagandasını izin vermedi. CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen MUBI FEST'tin açılış filmi olan 'Queer'in gösterimini festival programından çıkarıldı. Kararı Kadıköy Kaymakamlığı verdi.



LGBT dayatması yapan filmde iki erkek arasındaki ilişkiyi konu ediliyordu. Kadıköy Kaymakamlığı ise 'toplum barışını tehlikeye atacak provokatif içerik taşıdığı' gerekçesiyle gösterime izin vermedi.



Kaymakamlığın aldığı kararı değerlendiren MUBİ Türkiye'dense "ifade özgürlüğünün kısıtlandığı" açıklaması yapıldı. LGBT propagandasını da sanat ve kültürel çeşitlilik olduğunu savunana MUBİ Türkiye, +18 görüntülerin yer aldığı 'Queer' filminin bütün festivalinin anlamını temsil ettiğini açıkladı.



Kadkoöy Kaymakamlığının kararının ardından CHP'li KAdıköy Belediyes'nin ev sahipliğinde yapılacak organizasyon tamamen iptal edildi.