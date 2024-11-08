İstanbul'da LGBT propagandasına izin verilmedi

İstanbul'da CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği MUBI FEST'te, LGBT propagandası yapan 'Queer' adlı filmin gösterimine izin verilmedi. Kararı Kadıköy Kaymakamlığı aldı. Kaymaklık, 'MUBI FEST İstanbul' organizasyonunda iptal edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
İstanbul'da LGBT propagandasına izin verilmedi
Yayınlanma:

Kadıköy Kaymakamlığı LGBT propagandasını izin vermedi. CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen MUBI FEST'tin açılış filmi olan 'Queer'in gösterimini festival programından çıkarıldı. Kararı Kadıköy Kaymakamlığı verdi.

LGBT dayatması yapan filmde iki erkek arasındaki ilişkiyi konu ediliyordu. Kadıköy Kaymakamlığı ise 'toplum barışını tehlikeye atacak provokatif içerik taşıdığı' gerekçesiyle gösterime izin vermedi.

Kaymakamlığın aldığı kararı değerlendiren MUBİ Türkiye'dense "ifade özgürlüğünün kısıtlandığı" açıklaması yapıldı. LGBT propagandasını da sanat ve kültürel çeşitlilik olduğunu savunana MUBİ Türkiye, +18 görüntülerin yer aldığı 'Queer' filminin bütün festivalinin anlamını temsil ettiğini açıkladı.

Kadkoöy Kaymakamlığının kararının ardından CHP'li KAdıköy Belediyes'nin ev sahipliğinde yapılacak organizasyon tamamen iptal edildi.

Mülakat sistemi can aldıMülakat sistemi can aldıEğitim

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

istanbul lgbt
Günün Manşetleri
Mansur Yavaş'tan konser ücreti açıklaması
Can kaybı 43 bin 508’e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı
Yıl sonu enflasyon tahminleri yükseltildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyımlarla ilgili açıklama
Galatasaray'a Icardi'den kötü haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili açıklama
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın başkanlığı kazanmasını değerlendirdi
Rekabet Kurulu’ndan iki ilaç firmasına para cezası kararı
Çok Okunanlar
Altın Yorumcusu İslam Memiş’ten Uyarı: "İki hafta sonrasına dikkat" Altın Yorumcusu İslam Memiş’ten Uyarı: "İki hafta sonrasına dikkat"
Narin Güran Davasında gizli tanıktan şok ifadeler Narin Güran Davasında gizli tanıktan şok ifadeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı
6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Suruç Devlet Hastanesi'nde taciz şoku: Doktor gözaltına alındı Suruç Devlet Hastanesi'nde taciz şoku: Doktor gözaltına alındı