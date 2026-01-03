İstanbul'da lodos etkisi: İDO ve Şehir Hatları seferleri iptal edildi
Soğuk ve yağışlı havanın yerini lodosun aldığı İstanbul'da deniz ulaşımı durma noktasına gelirken, Fatih ve Zeytinburnu kıyılarında dalgalar yükseldi.
İstanbul genelinde bir süredir etkili olan soğuk ve yağışlı hava dalgası, yerini şiddetli lodosa bıraktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından Marmara Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan rüzgar, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.
ETKİSİNİ SABAH SAATLERİNDE ARTIRDI
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şiddetlenen lodos, özellikle sahil şeritlerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Rüzgarın etkisiyle Fatih ve Zeytinburnu sahillerinde kıyıya vuran dalgalar oluştu.
DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMALAR VE İPTALLER
Lodos nedeniyle kentteki deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Hava muhalefetini gerekçe gösteren İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, planlanan vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.