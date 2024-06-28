İstanbul'da metro arızası! Seferlerde aksama yaşanıyor
İstanbul'da Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Söz konusu arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken Mahmutbey-Tekstilkent istasyonları arasında ek olarak ücretsiz İETT otobüsleri konuldu.
Milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul'da sabah saatlerinde metro arızası yaşandı. Konuyla ilgili açıklama Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapıldı.
Buna göre, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı yapıldığı belirtildi.
Duyuruda, "Mahmutbey-Tekstilkent istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan vatandaşlar seferlerde yaşanan aksama nedeniyle duraklarda yoğunluk olduğunu belirtip duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.
#MetroDuyuru #M7— Metro İstanbul (@metroistanbul) June 28, 2024
Mahmutbey-Tekstilkent istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir. https://t.co/lZBlifVck9
Kaynak: Anadolu Ajansı