İstanbul'da metro arızası! Seferlerde aksama yaşanıyor

İstanbul'da Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Söz konusu arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken Mahmutbey-Tekstilkent istasyonları arasında ek olarak ücretsiz İETT otobüsleri konuldu.

İstanbul'da metro arızası! Seferlerde aksama yaşanıyor
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

Milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul'da sabah saatlerinde metro arızası yaşandı. Konuyla ilgili açıklama Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapıldı.

Buna göre, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı yapıldığı belirtildi.

Duyuruda, "Mahmutbey-Tekstilkent istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan vatandaşlar seferlerde yaşanan aksama nedeniyle duraklarda yoğunluk olduğunu belirtip duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.

4 şehirde Bozdoğan 47 operasyonları! Kritik operasyonların detayları ortaya çıktı4 şehirde Bozdoğan 47 operasyonları! Kritik operasyonların detayları ortaya çıktıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # metro # Metro İstanbul
Çok Okunanlar
Fahrettin Koca 'istifa etti' iddiası
Fahrettin Koca 'istifa etti' iddiası
Mekke ve Cidde'de yoğun bakımdaki 13 Türk için uçak görevlendirildi
Mekke ve Cidde'de yoğun bakımdaki 13 Türk için uçak görevlendirildi
LGS sonuçları açıklandı!
LGS sonuçları açıklandı!
4 şehirde Bozdoğan 47 operasyonları!
4 şehirde Bozdoğan 47 operasyonları!
İstanbul'da metro arızası!
İstanbul'da metro arızası!
Öne Çıkanlar Türkiye 3. Dünya Savaşı'na hazır mı? Milli Savunma Bakanlığı açıkladı | ULUSAL HABER Türkiye 3. Dünya Savaşı'na hazır mı? Milli Savunma Bakanlığı açıkladı | ULUSAL HABER Büro Memur-Sen ülke genelinde eylemlere başladı! Büro Memur-Sen ülke genelinde eylemlere başladı!